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Fransa'da 100 bin hasta geceyi sedyede geçirdi

Fransa'da, yılbaşından itibaren hastanelerin acil servislerine başvuran 100 bin hastanın geceyi sedye üzerinde geçirdiği bildirildi.

14 Haziran 2018 Perşembe 12:24
Fransa'da 100 bin hasta geceyi sedyede geçirdi

Fransa'da, yılbaşından itibaren hastanelerin acil servislerine başvuran 100 bin hastanın geceyi sedye üzerinde geçirdiği bildirildi.

Acil servisler ve ilk yardım çalışmaları alanında Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan Acil Servis Kongresi, başkent Paris'te başladı.

Yılda bir kez toplanan kongrede konuşan Fransa Acil Servis Çalışanları Sendikası Başkanı François Braun, ülkedeki 150 hastanenin acil servisinde "No bedChallence" adıyla bir uygulama başlattıkları bilgisini paylaştı.

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Braun, her sabah saat 10.00'da yer veya yatak sorunu nedeniyle geceyi sedye üzerinde geçirmek zorunda kalan hasta sayısını not ettiklerini dile getirerek, "Bu şekilde yapılan hesaplamayla bu yılın başından beri ülke genelindeki hastanelerin acil servislerine başvuran 100 bin kişinin geceyi sedye üzerinde geçirdiğini ortaya çıkardık. Ağır hastalarda ölüm oranını yüzde 40 artıran bu durum büyük skandal." dedi.

Fransa'da sağlık sistemindeki aksaklıklar son dönemde eleştiri konusu haline gelmişti.

Ülkedeki hastanelerde özellikle acil servislerin yetersizliği sık sık gündeme gelirken, çok sayıda şehirde bu duruma dikkati çekmek için grev ve gösteriler düzenlendi.

Acil servislerdeki yoğunluğun başlıca nedenleri olarak doktor yetersizliği, hastaların ilgili bölüme anında sevk edilemeyişi ve fiziki şartların elverişsizliği sıralanıyor.

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