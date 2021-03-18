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Fransa'da 16 bölgede tüm gün sokağa çıkma yasağı

Fransa'da Covid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle başkent Paris'in de içinde bulunduğu 16 bölgede 20 Mart'tan itibaren tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

18 Mart 2021 Perşembe 21:52
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Fransa'da 16 bölgede tüm gün sokağa çıkma yasağı

Fransa Başbakanı Jean Castex, yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayılarındaki artış nedeniyle başkent Paris'in de içinde bulunduğu 16 bölgede 20 Mart'tan itibaren 4 haftalığına tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı. 

Castex, Covid-19 salgınına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, salgının ülkede hızla yayılmaya devam ettiğini söyledi. 

"Bu üçüncü dalga birçok Avrupa kentinde görülüyor. Bunun sebebi İngiliz varyantıdır. Bu Covid-19 vakalarının 4'te 3'ünü oluşturuyor. (İngiliz varyantı) Daha hızlı yayılıyor ve potansiyel olarak daha ciddi" ifadesini kullandı. 

Castex, salgının durumunun endişe verici olduğunu, bu nedenle ek tedbirlerin alınması gerektiğini, bazı bölgelerde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının salgının üzerinde olumlu etkisinin olduğunu ancak bunun yetersiz kaldığını kaydetti.

Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France ve diğer 15 bölgede 20 Mart'tan itibaren 4 haftalığına tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyuran Castex, bu bölgelerde okulların açık kalacağını söyledi.

Castex, sadece temel ihtiyaç ürünlerinin satıldığı mağazaların hizmet vereceğini, diğerlerinin kapatılacağını belirtti. 

İnsanların evin 10 kilometre çevresinde süre kısıtlaması olmadan dolaşabileceğini ifade eden Castex, ülkede bölgeler arası seyahatlerin zorunlu haller dışında yasaklandığını aktardı.

Castex, ülkede sokağa çıkma yasağının saat 18.00 yerine 19.00'da başlayacağını belirtti.

İnsanların ayrıca mümkün olduğunca en az 4 gün evden çalışması gerektiğini ifade eden Castex, 5,7 milyon kişiye Covid-19 aşısı vurulduğu bilgisini paylaştı.

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