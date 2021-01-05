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Fransa'da aşı kampanyası hızlandırılacak

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkede koronavirüse karşı aşı kampanyasının yavaş ilerlemesi nedeniyle gelen tepkilerin ardından sürecin hızlandırılacağını söyledi.

05 Ocak 2021 Salı 16:29
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Fransa'da aşı kampanyası hızlandırılacak

Veran, aşılanan kişi sayısında gelecek günlerde Avrupa'nın diğer ülkelerini yakalayacaklarını belirtti.

Fransız bakan, yaşlı bakımevlerinde kalanlar ve sağlık çalışanlarının yanı sıra 50 yaş üzerindeki itfaiye erlerinin de aşı olabileceğini söyledi.

Veran, aşı stratejisinde değişiklik yaptıklarını ve bu ay sonu itibarıyla evde kalan 75 yaş üzeri kişilerin isteğe bağlı olarak aşılanabileceğini belirtti.

Moderna'dan aylık 500 bin doz gelecek

Şu an ülkeye haftada 500 bin doz Pfizer/BioNTech aşısı geldiğini ve yakın zamanda Amerikan şirketi Moderna'nın geliştirdiği aşıdan ayda 500 bin doz geleceğini aktaran Veran, aşı isteyen Fransızların gelecek günlerde başvuruda bulunabileceğini söyledi.

Fransa'da, diğer Avrupa ülkelerinin aksine şimdiye kadar 500 kadar kişiye aşı yapılması tepkilere neden olmuştu.

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