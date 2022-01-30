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Fransa'da aşı karşıtları protestolara devam ediyor

Fransa’da aşı karşıtları, Covid-19 aşı kartının halka açık yerlere girebilmek için zorunlu hale getirilmesini protesto etti.

30 Ocak 2022 Pazar 19:04
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Fransa'da aşı karşıtları protestolara devam ediyor
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Fransa'da aşı karşıtları protestolarına devam ediyor. Aşırı sağcı Les Patriotes (Vatanseverler) liderliğinde başkent Paris'te dünyaca ünlü Eyfel Kulesi'nin karşısındaki Trocadero Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Covid-19 aşı kartının halka açık yerlere girebilmek için zorunlu hale getirilmesini ve hükümeti protesto etti. Sık sık Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u istifaya çağıran göstericilere, aşırı sağcı gruplar da destek verdi. Aşırı sağcı gruplar, protesto için bölgede bulunan basın mensuplarına çalıştıkları kurumu sorduğu görüldü.

Öte yandan geçtiğimiz hafta düzenlenen gösteride, Fransa'nın resmi haber ajansı AFP‘ye çalışan iki gazeteci göstericiler tarafından darp edilmişti.

Aşı kartı uygulaması 24 Ocak'ta yürürlüğe girmişti

Fransa'da, Covid-19 aşı kartı, 24 Ocak'tan itibaren restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüsler ile yapılan uzun mesafeli toplu taşımada, hastaneler ile huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale getirilmişti. Söz konusu yerlere erişebilmek için negatif PCR test sonucu kabul edilmemeye başladı.

Aşı kartı uygulaması, 16 yaş üstü kişilere sınırlandırılmış, 12 ila 15 yaş arası kişiler için sağlık kartının uygulaması devam edeceği açıklanmıştı. Kişinin aşı bilgisi, son 24 saate ait negatif test sonucu ya da son 6 ayda hastalığı geçirdiğine dair bilgilerin yer aldığı Covid-19 sağlık kartının geçerliliği içinse Covid-19'a karşı hatırlatıcı dozun yaptırılması zorunlu hale getirilmiş, 12 yaşından küçük çocuklar kısıtlamaya tabi tutulmayacağı belirtilmişti.

Anahtar Kelimeler:
FransaAşı Karşıtları
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