Fransa'da ateş düşmüyor: Protestolara devam kararı

Fransa'da geçen hafta perşembe günü başlayan grevin ardından hükümetle sendika arasındaki görüşmelerden uzlaşı çıkmadı. Sendikalardan greve devam çağrısı geldi. Fransa'da geçen hafta perşembe günü başlayan grevin ardından hükümetle sendika arasındaki görüşmelerden uzlaşı çıkmadı. Sendikalardan greve devam çağrısı geldi.
Dün grev nedeniyle pek çok kentte toplu ulaşımda büyük aksaklıklar yaşandı.
Başkent Paris'te 10 metro hattı çalışmadı.
İşlerine yetişmek isteyen Fransızlar istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu.
Paris'te toplu ulaşım sağlayan otobüs ve tramvayların ancak yarısı trafiğe çıktı.
İşlerine yetişmek isteyen Fransızlar istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu.
Paris'te toplu ulaşım sağlayan otobüs ve tramvayların ancak yarısı trafiğe çıktı.
Fransa bağlantılı trenlerin ise yüzde 20'si sefer düzenledi.
Kaynak: TRT Haber, Reuters, AP