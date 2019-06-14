Fransa'da binlerce kişi iki Türk için yürüdü

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Lorient'de polisten kaçarken kaldırımda yürüyen 2 Türk çocuğa çarpan ve çocuklardan birinin hayatını kaybetmesine, diğerinin de ağır yaralanmasına neden olan sürücünün kullandığı araçta bulunan 21 yaşındaki kadın gözaltına alındı.

Kazada yaşamını yitiren 10 yaşındaki Bünyamin Aslan için "beyaz" yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe kent sakinleri ve Aslan ailesinin yakınları katıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için arama çalışmalarına devam ediyor. Polis genç sürücünün hızlı şekilde bulunması için dün fotoğrafını yayımlamıştı.