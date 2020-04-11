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Fransa'da bir günde 643 kişi öldü

Fransa'da COVID-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 643 artarak 13 bin 832'ye yükseldi.

11 Nisan 2020 Cumartesi 20:56
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Fransa'da bir günde 643 kişi öldü

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle can kaybı gün geçtikçe artıyor.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle Fransa'da son 24 saatte 643 kişi yaşamını yitirdi. Ülke genelinde toplam can kaybı 13 bin 832'ye yükseldi.

Anahtar Kelimeler:
FransaKoronavirüsCovid-19
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