Fransa'da bir günde 643 kişi öldü

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle can kaybı gün geçtikçe artıyor.
Yeni tip koronavirüs nedeniyle Fransa'da son 24 saatte 643 kişi yaşamını yitirdi. Ülke genelinde toplam can kaybı 13 bin 832'ye yükseldi.
Fransa'da COVID-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 643 artarak 13 bin 832'ye yükseldi.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle can kaybı gün geçtikçe artıyor.
Yeni tip koronavirüs nedeniyle Fransa'da son 24 saatte 643 kişi yaşamını yitirdi. Ülke genelinde toplam can kaybı 13 bin 832'ye yükseldi.