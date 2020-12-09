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Fransa'da bir helikopter düştü: 5 ölü

Fransa'nın Savoie bölgesinde Fransız Hava Hizmetlerine ait düşen helikopterde bulunan 6 kişiden 5'i yaşamını yitirdi.

09 Aralık 2020 Çarşamba 08:59
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Fransa'da bir helikopter düştü: 5 ölü

Fransız Hava Hizmetlerine (SAF) ait bir helikopter Bonvillard yakınlarında 1800 metre yükseklikte düştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitterdan, kazada hava kurtarma ekibinden 3, Cumhuriyet Muhafızı'ndan (CRS) 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kazada 1 kişinin de yaralı olarak kurtulduğunu belirten Macron, Fransa halkı adına ölü ve yaralıların ailelerine başsağlığı ve destek temennilerini iletti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise yarın bazı yetkililerle birlikte kaza bölgesine intikal edecek.

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