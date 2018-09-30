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Fransa'da canlı yayında ırkçılık skandalı!

Fransa'da canlı olarak yayınlanan 'Pazar Dünyalıları' isimli programda ırkçılık skandalı yaşandı

30 Eylül 2018 Pazar 11:36
Fransa'da canlı yayında ırkçılık skandalı!

Afrika asıllı ünlü sunucusu Hapsatou Sy, yazar Eric Zemmour'un ırkçı sözlerine maruz kaldı. Yayında sansürlenen kısımlar arasında "İsminiz Fransa'ya hakarettir" gibi söylemlerin olduğu belirtilirken, Hapsatou Sy'nin programdan istifa ettiği ve Zemmour hakkında yasal süreç başlatacağı açıklandı. Hapsatou'nun ağır sözlerden dolayı içeri gidip ağlayıp tekrar stüdyoya döndüğü belirtildi.

Fransa'da canlı yayında 'Irkçılık' skandalı! Programın sunucusuyla dalga geçti!

Fransa'da Afrika asıllı bir kadının sunduğu programa katılan bir yazar, sunucunun adı ile dalga geçti. Yaşananlara Fransız halkı büyük tepki gösterdi.

PROGRAM SUNUCUSUNA IRKÇI ELEŞTİRİ

Fransız kanalı C8'de "Pazar Dünyalıları" adlı programa davetli olan ve ırkçı söylemleri ile bilinen yazar Eric Zemmour, programda sunuculardan biri olan Hapsatou Sy'ye ırkçı eleştirilerde bulundu.

Yazar, Fransa'da herkesin asimile olması gerektiğini ve çocuklara isim takılırken aziz ve azizelerin isimlerinin seçilmesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine sunucu, "Benim ismim Hapsatou ve Fransızım" şeklinde cevap verdi.

"ANNENİZ HATA YAPMIŞ"

Irkçı yazarın sunucuya verdiği, "Fransızca olmalıydı, anneniz hata yapmış, isminiz mesela Corrine olmalıydı" şeklindeki cevap ise şok etkisi oluşturdu. Canlı yayın ara ara kesildi.

Yayının devam ettiği kısımlarda da sunucu Afrikalıların da Fransa'nın oluşumunda payı olduğunu ve sömürge ülkelerinin insanlarının Fransa için savaştığını ve çalıştığını hatırlattı.

"Fransa, Afrikalılardan önce Fransa olmuştu" diyen Zemmour ise, Fransız krallarını sayarak, hiçbirinin Afrikalı veya Müslüman olmadığını belirtti.

PROGRAMDAN İSTİFA ETTİ

Pazar günü yayınlanan programın Perşembe günü gerçekleşen çekiminden hemen sonra yayın günü halkı programı izlemeye davet eden ve şok yaşadığını sosyal medyadan paylaşan Hapsatou Sy, ırkçı söylemlerin şokunu atlatamadı. Yayınlanan programda Zemmour'un çoğu söyleminin yasal olarak ceza unsuru taşıdığı için kesildiği ve ara ara Hapsatou'nun ağır sözlerden dolayı içeri gidip ağlayıp tekrar stüdyoya döndüğünü paylaşan yapımcılar genç kadına destek olurken, programın baş sunucusu Ardisson'un Hapsatou'ya sahip çıkmadığı belirtildi. Yayında sansürlenen kısımlar arasında "İsminiz Fransa'ya hakarettir" gibi söylemlerin olduğu belirtilirken, Hapsatou Sy'nin programdan istifa ettiği ve Zemmour hakkında yasal süreç başlatacağı açıklandı.

Ülke çapında tepki toplayan programdan sonra "ifade özgürlüğünün limiti nedir" şeklinde tartışmalar yapıldı. Fransız halkı ise mesajları ile Hapsatou Sy'ye destek verdi.

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