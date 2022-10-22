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Fransa'da çevreci göstericiler otomobil fuarındaki araçlara ellerini yapıştırdı

 Fransa'nın başkenti Paris'te çevreciler, Uluslararası Otomobil Fuarı'ndaki araçlara tutkalla ellerini yapıştırdı.

22 Ekim 2022 Cumartesi 16:14
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Fransa'da çevreci göstericiler otomobil fuarındaki araçlara ellerini yapıştırdı



Ulusal basındaki habere göre, dün akşam "Extinction Rebellion" adlı çevreci gruba üye aktivistler, Uluslararası Otomobil Fuarı'nda eylem yaptı.

Çevreciler, otomobil sanayisinin "çevreci" araçlarla imajını temizlemeye çalışmasına ve bireysel otomobilleri geleceğin ulaşım araçları olarak tanıtmaya devam etmesine tepki gösterdi.

Eylemciler, ellerini tutkalla fuarda bulunan arabalara yapıştırdı.

Bazı eylemciler de fuara tepki gösterdikleri büyük bir pankart açtı.

Eyleme katılan 11 aktivist gözaltına alındı.

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