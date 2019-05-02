Fransa'da Gazeteciler Polis Şiddetini Kınadı

Kamu yayıncısı France Info'da yayımlanan açık mektupta, polisin eylemlerde bilinçli olarak gazetecilerin işlerini yapmalarını engellemeye çalıştığı belirtildi.
Mektupta imzası bulunan 350 gazeteci, polisin kendilerine şiddet uygulamasını kınadı.
Basın mensuplarına uygulanan bu şiddetin fiziki, maddi ve manevi sonuçları olduğuna işaret edildi.
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünden (RSF) geçen hafta yapılan yazılı açıklamada, sarı yeleklilerin eylemlerinin başladığı günden bu yana 90'a yakın gazetecinin polis şiddetine maruz kaldığı belirtilerek, polise, gazetecilere ve basın özgürlüğüne saygı gösterme çağrısında bulunulmuştu.
RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire de "Gazetecilere yönelik polis şiddetinin artması ürpertici." ifadesini kullanmıştı.