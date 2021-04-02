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Fransa'da günlük vaka sayısı 50 bini aştı

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 50 bin 659 vaka kaydedildi. Ülkede aşı yapılanların sayısı ise 8 milyon 806 bin 108'e çıktı.

02 Nisan 2021 Cuma 10:30
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Fransa'da günlük vaka sayısı 50 bini aştı

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 314 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 95 bin 976'ya çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı da 50 bin 976 artışla 4 milyon 695 bin 82'ye yükseldi. Hastanelerde 5 bin 109'u yoğun bakımda olmak üzere, 28 bin 581 kişinin tedavisi sürerken bu sayılar yükselmeye devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 8 milyon 806 bin 108'e çıktı, bunlardan 2 milyon 956 bin 205'ine ikinci doz aşı uygulandı.

Anahtar Kelimeler:
FransaKoronavirüsCoronavirüs
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