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Fransa'da hükümet ile sendikaların temsilcileri emeklilik reformunda yine anlaşamadı

11 Ocak 2020 Cumartesi 13:46
Fransa'da hükümet ile sendikaların temsilcileri emeklilik reformunda yine anlaşamadı

Fransa'da Başbakan Edouard Philippe ile çeşitli sendikaların temsilcileri arasında, son 34 yılın en uzun grevine neden olan emeklilik reformu konusunda yine uzlaşıya varılamadı.

Phillipe, emeklilik reformu konusunda görüşmelerde bulunmak üzere sendikaların temsilcileri ile Başbakanlıkta bir araya geldi ancak bu görüşmelerden yine bir anlaşma çıkmadı.

Görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçen Philippe, görüşmelerin faydalı geçtiğini ve bazı gelişmelerin kaydedildiğini söyledi.

Philippe, emeklilik reformuna ilişkin yarın sendikaların temsilcilerine yazılı olarak bazı önerilerde bulunacağını söyledi.

Reform konusunda sendikaların temsilcileriyle bir uzlaşı sağlamayı umut ettiğini ifade eden Philippe, görüşmelere ilişkin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bu akşam bilgi vereceğini dile getirdi.

Philippe, reformun 24 Ocak'ta Bakanlar Kurulu'na ve 17 Şubat'ta Ulusal Meclis'e sunulacağını kaydetti.

Genel İş Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Philippe'e reforma karşı olduğunu hatırlattığını söyledi. 

İş Gücü Genel Sekreteri Yves Veyrier, hükümetin reform konusunda geri adım atmak istemediğini, bu nedenle reforma karşı çıkmaya ve grevlere devam edileceğini vurguladı.

Fransa Yöneticiler ve Genel Müdürler Konfederasyonu (CFE-CGC) Genel Sekreteri François Hommeril de söz konusu reformu "tehlikeli" olarak nitelendirerek, grev ve gösterilerin devam etmesi gerektiğini belirtti. 

Philippe ile çeşitli sendikaların temsilcileri arasında 7 Ocak'ta da görüşmeler yapılmış ve bu görüşmelerde anlaşmaya varılamamıştı.

- Emeklilik reformu tepkisi

Reforma karşı başlatılan grevler 37 gündür devam ediyor. 1986'dakinden daha uzun süren grevler nedeniyle Paris ve büyük kentlerde, özellikle ulaşım ile sağlık hizmetlerinde ve şehirler arası tren seferlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor.

5 Aralık'ta başlayan grevlere gösteriler eşlik etmişti. Paris başta olmak üzere ülke genelinde reforma karşı farklı günlerde birçok eylem yapılmıştı.

Macron ve hükümet, emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini belirtirken, sendikalar reformun geri çekilmesi için ısrar ediyor.

Son yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 75'i reformun geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istiyor.

Başbakan Philippe, emeklilik sistemine tek bir düzen getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.

Emekli maaşının en az bin avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, nakliye şoförleri, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF ve otomotiv üreticisi Renault personeli ile rafineri çalışanları bulunuyor.

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Fransa
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