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Fransa'da insan kaçakçılığı suçundan yargılanan imam 2 yıl hapse mahkum edildi

04 Haziran 2019 Salı 15:36
Fransa'da insan kaçakçılığı suçundan yargılanan imam 2 yıl hapse mahkum edildi
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Fransa'da, şişme botlarla Manş Denizi'ni geçen kaçak göçmenlere yardım ettiği suçlamasıyla yargılanan bir imam 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

39 yaşındaki İran vatandaşı imamın, Fransa'dan İngiltere'ye yapılan birkaç geçişi ayarlamakla suçlandığı belirtildi.

Davada, imamın vaaz verdiği camiye giden 29 yaşındaki bir Senegal vatandaşı da yargılandı ve 9 ay hapis ve 3 yıl boyunca Pas-de-Calais bölgesine gitmeme cezası verildi.

Fransız medyasına göre, adı açıklanmayan imam cezası açıklandığında baygınlık geçirdi.

Le Figaro gazetesi, ikilinin geçen Nisan ayında tutuklanmalarının ardından, altı ya da yedi şişme bot sağladıklarını itiraf ettiklerini yazdı.

Soruşturma, Fransa'nın kuzeyindeki bir sahilde can yelekleri, ıslak tulumlar ve bir şişme botun bulunmasından sonra başlatılmıştı.

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Savcıların iddiasına göre imam, insan kaçakçısı çetelerle temas halindeydi ve şişme botların satışından komisyon aldı.

Polis, imamın evinde iki şişme bot motoru ve can yelekleri bulmuştu. İkili Aralık 2018-Nisan 2019 arasında yedi şişme bot satın aldıklarını kabul etti.

İmam: Utanç duydum

İmam, şişme botları Belçika sınırındaki Deulemont'taki bir dükkandan, adını sadece Kamal olarak verdiği biri için aldığını söylemişti.

Her iki zanlı da, şişme botların kaçak göçmenlerin geçişi için kullanıldığını sonradan fark ettiklerini savundu.

Senegal vatandaşı zanlı "Bunu öğrendiğimde, bottaki çocukları ve ölenler olabileceğini düşündüm" derken, İmam "utanç duyduğunu" söyledi.

Savcılar, zanlıların açıklamalarının "gerçeği" yansıtmadığını ve İran vatandaşı imamın sık sık şişme botların bulunduğu yerlere gittiğini belirtti.

Son dönemlerde tehlikeli akıntılar, soğuk su ve çarpışma risklerine karşın, Manş Denizi'ni şişme botlarla aşarak İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenlerin sayısında artış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
FransaKaçak
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