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Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir günde 314 kişi öldü

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte hastanelerde 314 kişi yaşamını yitirdi, 11 bin 532 yeni vaka tespit edildi.

15 Aralık 2020 Salı 23:00
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Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir günde 314 kişi öldü

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 532 artışla 2 milyon 391 bin 447'ye yükseldi.

COVID-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 314 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 483 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 59 bin 72'ye çıktı.

Hastanelerde 2 bin 881'i yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 240 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 1440 artışla 179 bin 87'ye ulaştı.

Öte yandan Fransa Başbakanı Jean Castex, Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, Katoliklerin dini bayramı Noel'de COVID-19'un yayılmasını önlemek için öğrencilerin perşembe ve cuma günlerinin mümkünse okula gitmemesi gerektiğini belirtti.

Castex, Noel'de ailelerin bir araya geleceği için Fransızlara öncesinde evlerinde bir süre izole olmaları tavsiyesinde bulundu.  

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