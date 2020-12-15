Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir günde 314 kişi öldü

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 532 artışla 2 milyon 391 bin 447'ye yükseldi.

COVID-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 314 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 483 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 59 bin 72'ye çıktı.

Hastanelerde 2 bin 881'i yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 240 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 1440 artışla 179 bin 87'ye ulaştı.

Öte yandan Fransa Başbakanı Jean Castex, Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, Katoliklerin dini bayramı Noel'de COVID-19'un yayılmasını önlemek için öğrencilerin perşembe ve cuma günlerinin mümkünse okula gitmemesi gerektiğini belirtti.

Castex, Noel'de ailelerin bir araya geleceği için Fransızlara öncesinde evlerinde bir süre izole olmaları tavsiyesinde bulundu.