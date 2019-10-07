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Fransa'da lezbiyen çiftler ve bekar kadınların tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olabilmesine karşı protesto

Paris'te onbinlerce kişi, "tüp bebek tedavisi" olarak bilinen IVF tedavisinden lezbiyen çiftler ve bekar kadınların da yararlanabilmesine izin verecek yasa tasarısını protesto etti.

07 Ekim 2019 Pazartesi 10:33
Fransa'da lezbiyen çiftler ve bekar kadınların tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olabilmesine karşı protesto

Geçen ay Ulusal Meclis'ten geçen tasarı, bu ay sonuna doğru Senato'ya gönderilecek.

Tasarı yasalaşırsa bu 2013'te eşcinsel evliliklere izin verilmesinden bu yana gerçekleştirilen en büyük sosyal reform olacak. Fransa'da şu an sadece heteroseksüel çiftlerin tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmasına izin veriliyor.

AFP protestoya yaklaşık 74 bin 500 kişinin katıldığını bildirirken polis sayıyı 42 bin olarak verdi. Protestoyu organize eden gruplar ise 600 bin kişinin katıldığını iddia ediyor.

Tasarıya karşı çıkanlar yasayla çocukların baba figüründen mahrum kalacağını ve yasanın geleneksel aile yapısını tehdit ettiğini savunuyor. Ayrıca bu yasanın eşcinsel erkekler için de taşıyıcı anne yoluyla çocuk sahibi olma yolunu açabileceğini belirtiyorlar.

Kamuoyu yoklamaları ise halkın üçte ikisinin tasarıyı onayladığını gösteriyor.

Tasarıda ne var?

Yasa tasarısıyla, 43 yaş altı kadınların ilişki durumu ya da cinsel yönelimi fark etmeksizin, tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmasına izin veriliyor.

Ayrıca sperm bağışı sayesinde hayata gelmiş olan çocuklara, 18 yaşından sonra biyolojik babalarının kimliğini öğrenme hakkı da tanıyor. Buna şu an izin verilmiyor.

Tasarı tedavinin masraflarının devletin sağlık sistemi üzerinden ödenmesini de öngörüyor.

İngiltere, İspanya, Portekiz, Belçika, Hollanda ve İskandinav ülkeleri heteroseksüel çiftler dışındaki çiftlere ve bekar kadınlara IVF tedavisi hakkı tanıyor.

Bu nedenle bazı Fransız kadınlar yurt dışında çocuk sahibi olma yolunu seçiyordu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 2017'deki seçim kampanyası sırasında yasaya destek vereceğini açıklamıştı.

Fransa'da son tasarıyı protesto edenlerin çoğu, 2013'te eşcinsel evliliklerin yasalaşmasına karşı da sokağa çıkmıştı. Bunlar arasında sağcı siyasi gruplar ve muhafazakar Katolikler de bulunuyor.

Eylül ayında Ifop tarafından yapılan kamuoyu yoklamasına göre ise Fransızların yüzde 68'i bekar kadınların, yüzde 65'i de lezbiyen çiftlerin tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olabilmesini destekliyor.

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