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Fransa'da Macron dönemi: 25 yılın en yüksek kamu borcu

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron döneminde kamu borcu, son 25 yılın en büyük artışını kaydederek gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 114,1’ine ulaştı.

25 Eylül 2020 Cuma 13:17
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Fransa'da Macron dönemi: 25 yılın en yüksek kamu borcu

Ulusal İstatistik Enstitüsü (INSEE), ülkenin kamu borcunun yılın ikinci çeyreğinde 12,7 puan artarak, son 25 yılın en yüksek artışını gösterdiğini duyurdu.

INSEE’den yapılan açıklamada, ülkenin kamu borcunun haziran ayı sonunda mart ayına göre 113,4 milyar dolar artarak 2 bin 638,3 milyar euroya ulaştığı kaydedildi.

GSYH’nin yüzde 114,1’ine eşit olan ve mart ayındaki kamu borcuna göre 12,7 puan artış anlamına gelen bu rakam, INSEE’nin bu veriyi yayımladığı 1995’ten bu yana bir çeyrekte kaydedilen fazla kamu borcu artışı oldu.

Açıklamada, bu artışın kısmen yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının ekonomik etkileri nedeniyle görüldüğü ifade edildi.

Sosyal güvenlik kurumlarının borçlarının da kısmi işsizlik önlemleri ve sosyal katkıların ertelenmesi ya da iptal edilmesi nedeniyle ciddi bir artış göstererek 84,9 milyar dolar yükseldiği aktarıldı.

Ülkedeki kamu borcundaki rekor artışın COVID-19 salgının etkisinin yanı sıra, Macron yönetiminin başarısız politikaları sebebiyle kaydedildiği belirtiliyor.

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