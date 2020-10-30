Fransa'da 'Macron istifa' sesleri yükseldi

Fransa'da hızlı vaka artışı nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı,

sokaklar ilk günden karıştı.

Birçok kente kısıtlama protesto edildi, Paris'teki protestoda olaylar çıktı.

Cumhuriyet Meydanında toplanan göstericiler sosyal mesafeyi yok saydı.

Protestocular "Macron istifa", "Fransızlar uyanın" ve "Özgürlük" sloganları attı.

Fransız polisi göstericilere müdahale etti.

Fransa'da ülke çapında kararlaştırılan sokağa çıkma kısıtlaması bugün uygulanmaya başlandı.

Kısıtlama kapsamında halk sadece işe gitmek, market ihtiyaçlarını karşılamak ve

sağlık kuruluşlarına gitmek için sokağa çıkabilecek.