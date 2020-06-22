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Fransa'da normalleşme sürecinde son aşamaya geçildi

Fransa'da koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin kaldırılmasında büyük ölçüde son aşamaya gelindi.

22 Haziran 2020 Pazartesi 17:06
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Fransa'da normalleşme sürecinde son aşamaya geçildi

Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkelerden Fransa, COVID-19 tedbirlerini 11 Mayıs'tan itibaren gevşetmeye başlarken, önlemlerin kaldırılmasına ilişkin alınan kararlar bugün uygulamaya konuldu.

Ülke genelindeki 3 ay aradan sonra kapılarını açan sinemaların girişinde müşterilerin ellerini dezenfekte etmesi ve maske kullanması gerekiyor.

Başkent Paris'in en ünlü sinemalarından Rex'te kuyruk oluşturan sinemaseverler, 3 ay sonra film seyredebilmenin mutluluğunu yaşadı.

Ülkede ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin de bugünden itibaren okula gitmesi zorunlu oldu. Daha önce öğrenciler isteğe bağlı olarak okula gidiyordu.

Öte yandan 10 kişiyi geçmeyecek şekilde toplu sporlar artık yapılabilecek.

Stadyumlara seyirci alınması konusunda çıkarılan yasak ise 11 Temmuz'dan itibaren kademeli olarak kaldırılacak.

Buna göre, ilk etapta maksimum 5 bin taraftar, müsabakaları stadyumdan canlı olarak takip edilebilecek.

23 Ağustos'ta başlayacak 2021-2022 sezonu Fransa 1. Futbol Ligi'ne (Ligue 1) seyirci alınıp alınmayacağı konusu ise temmuz ortasında yapılacak değerlendirmenin ardından karara bağlanacak.

Anahtar Kelimeler:
FransaCovid-19Koronavirüs
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