Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Flaş Haber
28'i yerel 31 pozitif vaka
Kapat

Fransa'da ölümler yüzde 9 arttı

Fransa'da toplam ölümlerin yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 2020'de yüzde 9 arttığı açıklandı.

15 Ocak 2021 Cuma 18:16
317 Okunma
Fransa'da ölümler yüzde 9 arttı

Ulusal İstatistik Enstitüsünün (INSEE) yayımladığı verilere göre, 2019’da 613 bin 500 ölüm kaydedilirken, bu sayı 2020'de 53 bin 900 arttı.

Yüzde 9 oranındaki bu artışla, 2020’de toplam 667 bin 400 ölüm kaydedildi.

INSEE açıklamasında , özellikle salgının etkili olduğu Paris ve çevresi ile ülkenin doğusunda ölümlerin yükseldiğini, yıllık artışın COVID-19 ile bağlantılı olduğu bildirildi.

Ölüm artış oranının sadece 65 yaş üzerindekilerde gözlemlendiği aktarılan açıklamada, ayrıca mart ve nisan aylarındaki ilk dalgada kaydedilen yüksek ölüm oranının eylül ayında başlayan ikinci dalgadakinden daha kısa süreli olduğu ifade edildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu dün 283 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19'a bağlı toplam can kaybının 69 bin 313'e çıktığını açıklamıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere'ye giriş çıkışlar kapatılıyor
İngiltere'ye giriş çıkışlar kapatılıyor
Salgında iyileşenlerin sayısı 67 milyonu geçti
Salgında iyileşenlerin sayısı 67 milyonu geçti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim