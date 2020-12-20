Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda

Paris'te Danıştayın önünde toplanan yüzlerce sarı yelekli eylemci, Chatelet Meydanı yakınlarına kadar yürüdü.

Macron yönetimi karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, "Macron istemese de biz buradayız" sloganları attı ve yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığı için karantinaya giren Macron'a, "Macron hazırlan seni evinden alacağız." diye seslendi.

Gösteride, geçen hafta güvenlik yasa tasarısıyla artan İslamobiye karşı yapılan eylemde gözaltına alınan sarı yelekli eylemciye destek vermek için şemsiye açıldı.

"Bunun adı diktatörlük"

Soy ismini vermek istemeyen protestocu Daddi, temel özgürlükleri savunmak için eylem yaptığını söyledi.

"Polis ve adalet hükümet için çalışıyor. Bunun adı diktatörlük. Başka bir şey değil" yorumunu yapan Daddi, insanların dinleri nedeniyle fişlendiğini, herkesin izlendiği ve takip edildiğini belirtti.

Daddi, güvenlik yasa tasarısına da tepki gösterdi.

Paris Emniyet Müdürlüğü, Ulusal Meclis çevresinde ve Champs-Elysees Caddesi Caddesi'nde gösteri yapılmasına izin vermedi.

İki yıl önce başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede toplumsal ve siyasi krizlere neden olmuştu.

Halkın yüzde 60'ı Cumhurbaşkanı Macron'dan memnun değil

Fransa'da yapılan bir anket, halkın yüzde 60'a yakınının, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex'ten memnun olmadığını ve ikilinin popülerliğinin düştüğünü ortaya koydu.

Kamuoyu Araştırma Enstitüsünün (IFOP), Fransız basını için 9-17 Aralık tarihleri ​​arasında, 18 yaş ve üstü 1936 kişi ile çevrimiçi yaptığı anket, hükümete ilişkin popülarite ve memnuniyet durumlarını araştırdı.

Anket, Fransızların yüzde 60'ının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olan Cumhurbaşkanı Macron'dan, yüzde 59'unun da Başbakan Castex'ten memnun olmadığını ortaya çıkardı.

Araştırma ayrıca Macron'un popülerliğinin, aralık ayında 3 puan düşerek yüzde 38'e, Başbakanınkinin ise 2 puan düşerek yüzde 37'ye gerilediğini gösterdi.

Kasım ayında yapılan bir anket de, ülkede 10 Fransızdan 7'sinin Kovid-19 salgınıyla mücadelede Macron yönetimine güvenmediğini ve hükümetin salgınla mücadeledeki tedbirlerini tutarsız bulduğunu göstermişti.