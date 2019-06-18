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Fransa'da sarı yeleklilerin eylemleri 7. ayını doldurdu

18 Haziran 2019 Salı 11:12
Fransa'da sarı yeleklilerin eylemleri 7. ayını doldurdu

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 7. ayını bitirdi.

Fransa'da akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 7. ayını doldurdu.

Sarı yelekliler, yönetimin kendilerinin ve halkın ekonomik sorunu çözmesi için aylardır gösterilerine devam ediyor. İlk haftalardaki yoğun katılımın olduğu, polisle eylemcilerin arasında gerginlik yaşandığı, mağazaların yağmalandığı, araçların ateşe verildiği ve kentlerde alevlerin yükseldiği gösteriler yerine artık genel hatlarıyla daha olaysız geçen eylemler görülüyor.

Son haftalarda eylemlere katılan sayısı ciddi ölçüde azaldı. Cumartesi günü ülke çapında düzenlenen gösterilere İçişleri Bakanlığına göre 7 bin, sarı yeleklilere göre ise 20 bin kişi katıldı. Eylemlerin başladığı 17 Kasım 2018'de protestolarda 290 bine yakın kişi yer almıştı.

Ülkede, gösterilere katılımın düşmesi sarı yeleklilerin göstericileri harekete geçirmek konusunda zorluk çektiği yorumlarına neden oldu.

YARALI VE GÖZALTI SAYISI

İçişleri Bakanlığının son verilerine göre, gösterilerde şimdiye kadar bin 797'si polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı. Eylemlerde 2 bine yakın kişiye de hapis cezası verildi.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN), eylemlerde polisin şiddet uyguladığı şüphesiyle 256 adli soruşturma başlattı.

Mediapart internet sitesinin haberine göre, gösterilerde polisin kullandığı savunma silahları nedeniyle 5 kişinin eli koptu, 23 kişi gözünü kaybetti, 268 kişi başından, 15 kişi elinden, 64 kişi vücudundan, 26 kişi sırtından ve 106 kişi bacaklarından yaralandı.

Gösterilerde 95 gazeteci, 40 lise öğrencisi ve 30 gönüllü sağlık görevlisinin de yaralandığı ve polisin 145 hakaret ve basın özgürlüğü ihlalinde bulunduğu kaydedildi.

Toplam 11 kişinin öldüğü sarı yeleklilerin eylemlerinde 1 kişinin polisin kullandığı savunma silahları nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

EKONOMİK ZARAR

Gösteriler ülke ekonomisine devasa zarar verdi. Eylemlerin başladığı günden bu yana gösterilerde çıkan olaylar sebebiyle çevrede ve mağazalarda oluşan maddi hasarların 200 milyon avroyu geçtiği belirtildi.

Eylemlerin 5 binden fazla şirketi mali olarak etkilemesi 73 bin 500 kişinin işsiz kalmasına neden olurken, bu kişilerin devlete maliyeti yaklaşık 40 milyon avro oldu.

Ülke turizmi gösterilerden etkilenen sektörlerden biri oldu. Bu yılın ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine göre turistlerin konaklamalarının yüzde 2,5 azaldığı belirtildi. Gösterilerin ocak, şubat mart aylarında geçen yılın aynı dönemine göre otel konaklamalarında ülke genelinde yüzde 1,3 ve Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France bölgesinde yüzde 4,6 azalmaya neden olduğu kaydedildi.

Eylemler turizmi etkilemekle beraber esnafa da kan ağlattı. Gösteriler nedeniyle ünlü markalara ev sahipliği yapan Paris'teki Champs-Elysees Caddesi ve çevresindeki mağazalar kepenk indirirdi. Ayrıca mağaza, restoran ve alışveriş merkezlerinin uğradığı zarar 2 milyar avroyu geçti. Gıda sektörü de yaklaşık 13 milyar avro zarar etti.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimi karşıtlığına dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018 başlamıştı.

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