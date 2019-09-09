Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Steam'in arayüzü değişiyor!
Steam'in arayüzü değişiyor!
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
"Fyodor" dünyaya döndü
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Minik bir yapay tüp mucizeler yaratıyor
Minik bir yapay tüp mucizeler...

Fransa'da sıcak hava dalgası "ölüm" getirdi

Fransa'da haziran ve temmuz aylarında ülkeyi kavuran sıcak hava dalgalarının normalden yaklaşık bin 500 daha fazla ölümün yaşanmasına neden olduğu açıklandı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:33
Fransa'da sıcak hava dalgası "ölüm" getirdi

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn haziran ayı sonlarında etkili olan sıcak hava dalgasında 567, temmuz sonlarında yaşanan ikinci sıcak hava dalgasında ise 868 kişinin hava sıcaklığına bağlı olarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Buna göre her zamankinden bin 467 daha fazla ölüm yaşandığı kaydedildi.

Sağlık Bakanı Buzyn 2003 yılında ülkede etkili olan sıcak hava dalgasının 15 bin kişinin ölümüne yol açtığını hatırlatarak 2019'da bu sayının 10'da birine ulaşıldığını vurguladı.

Alınan tedbirler sayesinde ölüm oranını onda bire indirmeyi başardıklarını belirtti.

Temmuz ayında Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgaları, Belçika, Almanya ve Hollanda gibi birçok ülkede sıcaklık rekorlarının kırılmasına neden oldu.

Fransa'da haziran ayında 46 derece ile yeni bir sıcaklık rekoru kaydedildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
FransaHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Çinli çocuklar astronot, Amerikalı ve İngiliz çocuklar YouTuber olmak istiyor'
'Çinli çocuklar astronot, Amerikalı ve İngiliz çocuklar YouTuber olmak istiyor'
Yunanistan’ın Yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi Belli Oldu
Yunanistan’ın Yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi Belli Oldu
ABD YPG/PKK işgalindeki bölgeye sevkiyatlarını sürdürüyor
ABD YPG/PKK işgalindeki bölgeye sevkiyatlarını sürdürüyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim