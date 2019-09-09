Fransa'da sıcak hava dalgası "ölüm" getirdi

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn haziran ayı sonlarında etkili olan sıcak hava dalgasında 567, temmuz sonlarında yaşanan ikinci sıcak hava dalgasında ise 868 kişinin hava sıcaklığına bağlı olarak yaşamını yitirdiğini söyledi.



Buna göre her zamankinden bin 467 daha fazla ölüm yaşandığı kaydedildi.



Sağlık Bakanı Buzyn 2003 yılında ülkede etkili olan sıcak hava dalgasının 15 bin kişinin ölümüne yol açtığını hatırlatarak 2019'da bu sayının 10'da birine ulaşıldığını vurguladı.



Alınan tedbirler sayesinde ölüm oranını onda bire indirmeyi başardıklarını belirtti.

Temmuz ayında Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgaları, Belçika, Almanya ve Hollanda gibi birçok ülkede sıcaklık rekorlarının kırılmasına neden oldu.

Fransa'da haziran ayında 46 derece ile yeni bir sıcaklık rekoru kaydedildi.