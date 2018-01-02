Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116549
ALTIN
158.831
DOLAR
3.7657
STERLİN
5.0973
EURO
4.5481
Çocuklu evlerde dikkat edilmesi gereken 19 hijyen kuralı
Çocuklu evlerde bu kurallara dikkat!
Sık sık dans eden çiftlere müjde!
Sık sık dans eden çiftlere...
Sağ yumruğu 90 saniye sıkmanın öyle bir faydası var ki…
Yumruğu 90 saniye sıkmanın öyle...
Cinsel yolla bulaşan HPV kansere yol açabilir!
Cinsel yolla bulaşıyor kansere yol...
Uçak yolculuğu sağlığımızı tehdit mi ediyor?
Uçak yolculuğu sağlığımızı tehdit mi...
banner37
banner34

Fransa'da şiddetli fırtına: 40 bölgede turuncu alarma geçildi

banner35

Fransa'da etkili fırtına ve kötü hava koşulları nedeniyle ülkedeki 40 bölgede turuncu alarma geçildiği, 65 bin haneye elektrik verilemediği bildirildi.

02 Ocak 2018 Salı 12:25
Fransa'da şiddetli fırtına: 40 bölgede turuncu alarma geçildi
banner10

Fransa'da etkili fırtına ve kötü hava koşulları nedeniyle ülkedeki 40 bölgede turuncu alarma geçildiği, 65 bin haneye elektrik verilemediği bildirildi.

Fransa Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden dün yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Brötanya bölgesinde fırtına dolayısıyla 40 bölgede olağanüstü durumun bir alt kademesi olan turuncu alarm ilan edildiği belirtildi.

Sabah rüzgârın hızının saatte 250 kilometreye ulaştığı ifade edilen açıklamada, enerji nakil hatlarının olumsuz hava koşullarından etkilendiği ve 65 bin haneye elektrik verilemediği kaydedildi.

France Info televizyon kanalının haberinde, şiddetli rüzgâr nedeniyle bazı bölgelerde evlerin çatılarının uçtuğu, yaklaşık 60 kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Libya'daki şiddet olaylarının 2017 bilançosu: 433 ölü
Libya'daki şiddet olaylarının 2017 bilançosu: 433 ölü
Brezilya'da cezaevinde kavga: 9 ölü
Brezilya'da cezaevinde kavga: 9 ölü
Kanada G7 dönem başkanı oldu
Kanada G7 dönem başkanı oldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim