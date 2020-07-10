Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
3 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi
3 ayı aşmamak üzere cezaevine...
Hırsızlık zanlısı suçunu itiraf etti
Hırsızlık zanlısı suçunu itiraf etti
Hesabına yanlışlıkla yatan 1000 Dolar’ı çekti, tutuklandı
Hesabına yanlışlıkla yatan 1000 Dolar’ı...
Arabadan mini cephanelik çıktı
Arabadan mini cephanelik çıktı
Korkutmak için silahını çekti
Korkutmak için silahını çekti

Fransa'da sokak sanatçısına 25 kadına tecavüzden soruşturma

Fransa'nın başkenti Paris'te sokak sanatçısı Wilfrid A. hakkında "25 kadına tecavüz ettiği ve cinsel saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle soruşturma açıldı.

10 Temmuz 2020 Cuma 11:10
564 Okunma
Fransa'da sokak sanatçısına 25 kadına tecavüzden soruşturma

Fransız basınındaki haberlerde, Paris Savcılığının sokak sanatçısı hakkında 2009 ile Nisan 2020 arasında 25 kadına tecavüz ettiği ve cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açtığı belirtildi.

Soruşturmanın, söz konusu kadınların suç duyurusunda bulunmasıyla başlatıldığı kaydedildi.

Bunlardan 12'sinin tecavüz, 13'ünün cinsel saldırı olduğu ifade edilirken, kadınların 16 ila 26 yaşlarında olduğu aktarıldı.

Sanatçının "şöhretini kullanarak" kadınlarla yakınlaştığı bildirildi.

"Metodik bir avcı profili ile karşı karşıyayız"

Kadınların avukatı Valentine Reberioux, yaptığı açıklamada, daha önce bu çapta bir dava görmediklerini söyledi.

Kadınların diğer bir avukatı Louise Bouchain ise "Kurbanları çok genç olan metodik bir avcı profili ile karşı karşıyayız." dedi.

Wilfrid A'nın avukatı Joseph Cohen-Sabban ise müvekkilinin suçlamaları reddettiğini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
FransaTecavüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'den Japonya'ya tarihi satış
ABD'den Japonya'ya tarihi satış
Çin'de 4, Güney Kore'de 45 yeni vaka
Çin'de 4, Güney Kore'de 45 yeni vaka
Brezilya'da son 24 saatte 1220 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da son 24 saatte 1220 kişi hayatını kaybetti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim