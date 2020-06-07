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Fransa'da son 24 saatte 13 kişi yaşamını yitirdi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 155'e çıktı.

07 Haziran 2020 Pazar 22:17
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Fransa'da son 24 saatte 13 kişi yaşamını yitirdi

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 343 artışla 191 bin 382'yi buldu.

COVID-19 nedeniyle 1053'ü yoğun bakımda olmak üzere 12 bin 461 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı iki aydır düşüyor.

İyileşen kişi sayısı ise 39 artarak 70 bin 842'ye yükseldi.

Salgın yüzünden son 24 saatte 13 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 155'e ulaştı.

Son 24 saatteki rakamlara göre, Fransa'da 14 Mart'tan bu yana bir günde kaydedilen en düşük ölü sayısına ulaşıldı.

Anahtar Kelimeler:
FransaKoronavirüsCovid-19
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Türk gucu 2020-06-07 22:35:29

Makarnacı macron ruma hafyere ite pusta yansıyacağına afrikadaki sömürgelerden sittir git sarı gömleklilere sahip cik

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