Fransa'da son 24 saatte 389 ölüm

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, günlük basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 887 artarak 187 bin 708'e ulaştığını söyledi.

COVID-19 nedeniyle 4 bin 870'i yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 658 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda bulunanların sayısının 16 gündür düşmeye devam ettiğini vurguladı.

Salomon, iyileşen kişi sayısının da 1464 artarak 43 bin 493'e çıktığını söyledi.

5 güne göre düşüş yaşandı

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastane ve yaşlı bakımevlerinde 389 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Jerome Salomon, ölü sayısının hastanelerde 13 bin 852'e, yaşlı bakımevlerinde 8 bin 393'e yükseldiğini, böylece toplam can kaybının 22 bin 245 olduğunu kaydetti.

Salomon, her gün 40 bin test yapıldığı bilgisini de paylaştı. Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında son 5 güne göre düşüş yaşandı.

Fransa, dünya genelinde COVID-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.