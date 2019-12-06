Fransa'da son yılların en büyük grevi ikinci gününde

Çok sayıda sektörden işçiler emeklilik reformuna karşı grevde.

Perşembe günü düzenlenen protestolara en az 800 bin kişi katıldı.

Protestolar bazı kentlerde şiddet olaylarına yol açtı.

Ülke genelindeki ulaşımın yanı sıra Paris içindeki toplu taşıma sistemleri de grev nedeniyle durma noktasına geldi.

Metro ve otobüs işçileri en az Pazartesi gününe kadar işe başlamayacaklarını açıkladı.

Diğer sendikalarınsa grevin geleceği hakkında bugün planlarını açıklaması bekleniyor.

İlk günde ne oldu?

Fransız polisi ülke genelinde 800 bin, başkentte ise 65 bin kişinin protestolara katıldığını açıkladı.

CGT sendikası ise ülke genelindeki sayının 1,5 milyon olduğunu söyledi.

Turistlerin uğrak noktalarından olan Eyfel Kulesi de dün kapılarını kapattı.

Paris'te bazı protestocular çevreye zarar verdi, kolluk kuvvetleri 71 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Başkentin yanı sıra Nantes, Bordeaux ve Rennes kentlerinde de protestocularla polis arasında çatışma çıktı.

Telif hakkıGETTY IMAGES Image captionProtestocular Cumhurbaşkanı Macron aleyhinde slogan attı

Ulaşım nasıl etkilendi?

Fransa'nın ulusal demiryolu şirketi bölgesel trenlerinin yüzde 90'ının iptal edildiğini açıkladı.

Paris metrosu ise 16 hattından 11'ini kapatmak zorunda kaldı.

Yüzlerce uçuş iptal edildi.

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Greve ne yol açtı?

Fransa'da son yıllardaki en büyük genel grevin nedeni, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un getirmek istediği puan bazlı ulusal emeklilik sisteminin sendikalar tarafından reddedilmesi.

Bugün başlayacak grevin bir gün ile sınırlı kalmayacağı düşünülüyor.

Bazı sendikalar Macron "emeklilik reformu" olarak adlandırdığı düzenlemeden vazgeçene dek greve devam edeceklerini belirtiyor.

Emeklilik maaşı en düşük grup olan çiftçiler ise greve katılmayacaklarını açıkladı.

Konuyla ilgili bir anket greve desteğin yüzde 69 oranında olduğunu, en büyük desteğin de 18-34 yaş grubu tarafından verildiğini saptadı.

Emeklilik yaşı yükseltilmişti

Fransa'da şu anda özel sektör ve kamu sektöründe her birinin emeklilik yaşı ve koşulları farklı 42 ayrı emeklilik sistemi var ve Cumhurbaşkanı Macron bunları tek bir sistemde birleştirmek istiyor.

Yeni plana göre işçiler çalıştıkları her gün için ödüllendirilecek ve kazandıkları puanlar emekli olduklarında kendilerine çeşitli faydalar sağlayacak.

Fransa'da son 10 yılda emeklilik yaşı 60'tan 62'ye yükseltilmişti.

Ancak Fransa buna rağmen OECD üyesi ülkeler arasında hala emeklilik yaşının en düşük olduğu ülkelerden biri.

Yeni sistem, en iyi emeklilik koşullarına sahip gruplar arasında yer alan denizciler, hukukçular ve opera sanatçılarının bazı avantajlarını ellerinden alacak.

64 yaşından önce emekli olanlar ise yüzde 5 daha az maaş alacak.

Fransa, gayrı safi yurtiçi hasılasının yüzde 14'ünü emekliliğe harcıyor. Bu dünyadaki en yüksek oranlardan biri. OECD verilerine göre Türkiye'de aynı oran yüzde 7,7.

Macron, Fransa'nın yaşlanan nüfusu nedeniyle bu reformu yapmanın kaçınılmaz olduğunu söylüyor.

Fransa'da yapılan bir ankete katılanların yüzde 75'i emeklilik sisteminde reforma ihtiyaç olduğunu kabul etse de yalnızca üçte biri mevcut hükümetin doğru değişiklikleri yapabileceğine inanıyor.