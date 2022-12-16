Fransa'da yangın faciası: 5'i çocuk 10 ölü

Fransa'nın Rhone bölgesindeki Lyon kenti yakınlarında bir apartmanda çıkan yangında 5'i çocuk 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.



Rhone Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 03.12'de 7 katlı bir apartmanda yangın çıktığı belirtildi.



Yangında ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 2'si itfaiyeci 14 kişinin yaralandığı kaydedildi.



Açıklamada, itfaiye ekiplerince söndürülen yangının nedeninin henüz tespit edilmediği belirtildi.