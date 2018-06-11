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Fransa'da yıkılacak evde 600 altın para bulundu

Fransa'nın kuzeybatısındaki Bretonya bölgesinde boş bir evin yıkımı sırasında 600 altın para bulundu.

11 Haziran 2018 Pazartesi 17:46
Fransa'da yıkılacak evde 600 altın para bulundu

Pont-Aven emniyet biriminden yapılan açıklamada, Bretonya bölgesindeki yıkım sırasında işçilerin evin kilerinde 1870'lerden kalma 600 altın para buldukları bildirildi.

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Bulunan paraların Belçika'ya ait olduğu ifade edilen açıklamada, paraların üzerinde dönemin Belçika Kralı Leopold II'nin resminin yer aldığı belirtildi.

Madeni paraların yaklaşık 100 bin avro değerinde olduğu tahmin ediliyor.

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