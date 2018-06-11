Fransa'da yıkılacak evde 600 altın para bulundu

Pont-Aven emniyet biriminden yapılan açıklamada, Bretonya bölgesindeki yıkım sırasında işçilerin evin kilerinde 1870'lerden kalma 600 altın para buldukları bildirildi.

Bulunan paraların Belçika'ya ait olduğu ifade edilen açıklamada, paraların üzerinde dönemin Belçika Kralı Leopold II'nin resminin yer aldığı belirtildi.

Madeni paraların yaklaşık 100 bin avro değerinde olduğu tahmin ediliyor.