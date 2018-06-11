Fransa'da yıkılacak evde 600 altın para bulundu

Pont-Aven emniyet biriminden yapılan açıklamada, Bretonya bölgesindeki yıkım sırasında işçilerin evin kilerinde 1870'lerden kalma 600 altın para buldukları bildirildi.
Madeni paraların yaklaşık 100 bin avro değerinde olduğu tahmin ediliyor.
Fransa'nın kuzeybatısındaki Bretonya bölgesinde boş bir evin yıkımı sırasında 600 altın para bulundu.
Pont-Aven emniyet biriminden yapılan açıklamada, Bretonya bölgesindeki yıkım sırasında işçilerin evin kilerinde 1870'lerden kalma 600 altın para buldukları bildirildi.
Madeni paraların yaklaşık 100 bin avro değerinde olduğu tahmin ediliyor.