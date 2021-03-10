Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına inşaat demiriyle vurdu
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına...
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne cam kase fırlattı
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne...
Kirasını ödemedi diye başına inşaat demiriyle vurdu
Kirasını ödemedi diye başına inşaat...

Fransa'daki ünlü veri merkezi OVH'de büyük yangın!

Fransız veri merkezi firması OVHcloud'un sunucularının bulunduğu tesiste çıkan yangın, sunucuların büyük kısmını yok etti!

10 Mart 2021 Çarşamba 14:00
358 Okunma
Fransa'daki ünlü veri merkezi OVH'de büyük yangın!

Strazburg'daki bulut bilişim şirketi OVHcloud tarafından işletilen bir veri merkezi barındırma sunucularının bulunduğu tesiste çıkan yangının bazı birimleri yok ettiğini ve diğerlerini geçici olarak kapatmaya zorladığı açıklandı.

OVHcloud, müşterileri felaket kurtarma planlarını etkinleştirmeye çağırdı. Şirket CEO'su Octave Klaba Twitter'da yaptığı açıklamada, "Yangın SBG2'yi yok etti. SBG1'in de bir bölümü hasar gördü. İtfaiyeciler yangının SBG3'e yayılmasını engellemeye çalışıyor. SBG4 etkilenmedi" yazdı ve şunları ekledi: "Şu anda tesise giremiyoruz. Bu yüzden SBG1, SBG3 ve SBG4 çalıştırılamıyor."

Strazburg'daki veri merkezi, OVHcloud'un Fransa'daki 17, Dünya genelindeki 32 veri merkezinden biri. 1999 yılında Klaba tarafından kurulan OVHcloud, pazara hakim olan ABD devi Amazon Web Hizmetleri, Microsoft Azure ve Google Cloud ile rekabet eden Avrupa merkezli en büyük bulut hizmetleri sağlayıcısıydı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekvator Ginesi'nde 105 kişinin öldüğü patlama nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi
Ekvator Ginesi'nde 105 kişinin öldüğü patlama nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi
Miçotakis’i protesto eden kadınlar: Sınırları açın Türklerle evleneceğiz
Miçotakis’i protesto eden kadınlar: Sınırları açın Türklerle evleneceğiz
Çin'deki otellerde temizlik işlerinin denetimi çiple yapılıyor
Çin'deki otellerde temizlik işlerinin denetimi çiple yapılıyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim