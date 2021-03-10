Fransa'daki ünlü veri merkezi OVH'de büyük yangın!

Strazburg'daki bulut bilişim şirketi OVHcloud tarafından işletilen bir veri merkezi barındırma sunucularının bulunduğu tesiste çıkan yangının bazı birimleri yok ettiğini ve diğerlerini geçici olarak kapatmaya zorladığı açıklandı.

OVHcloud'un hizmet verdiği binlerce web sitesinde şu anda hizmet sorunları yaşanıyor. En çok etkilenenler ise ünlü Wordpress eklentileri WP Rocket ve Imagify. Bu iki servis şu anda çalışmıyor. Yangın söndürülmüş olsa da, soğutma çalışmaları sürdüğü için henüz binaya giriş ve hasarın tam boyutu tespit edilebilmiş değil.

OVHcloud, müşterileri felaket kurtarma planlarını etkinleştirmeye çağırdı. Şirket CEO'su Octave Klaba Twitter'da yaptığı açıklamada, "Yangın SBG2'yi yok etti. SBG1'in de bir bölümü hasar gördü. İtfaiyeciler yangının SBG3'e yayılmasını engellemeye çalışıyor. SBG4 etkilenmedi" yazdı ve şunları ekledi: "Şu anda tesise giremiyoruz. Bu yüzden SBG1, SBG3 ve SBG4 çalıştırılamıyor."

Strazburg'daki veri merkezi, OVHcloud'un Fransa'daki 17, Dünya genelindeki 32 veri merkezinden biri. 1999 yılında Klaba tarafından kurulan OVHcloud, pazara hakim olan ABD devi Amazon Web Hizmetleri, Microsoft Azure ve Google Cloud ile rekabet eden Avrupa merkezli en büyük bulut hizmetleri sağlayıcısıydı.