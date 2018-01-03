Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
117514
ALTIN
159.243
DOLAR
3.7736
STERLİN
5.1293
EURO
4.5430
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu
Dizginlenmeyen iştahın nedeni ne?
Dizginlenmeyen iştahın nedeni ne?
Grip olan anne adaylarına ipuçları!
Grip olan anne adaylarına ipuçları!
Reflüsü olanlar nasıl diş fırçası kullanmalı?
Reflüsü olanlar nasıl diş fırçası...
Dikkat bu sebepler saç döküyor!
Dikkat bu sebepler saç döküyor
banner37
banner34

Fransa'dan İran açıklaması

banner35

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'daki protestolara ilişkin, "Fransa, çok sayıda gözaltına alınan ve mağdur olanlara karşı endişe duyuyor." açıklamasını yaptı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 09:46
Fransa'dan İran açıklaması
banner10

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransız yetkililerin İran'daki protestoları yakından takip ettiği ve özgür bir şekilde gösteri yapmanın temel bir hak olduğunu belirttiği vurgulanarak, "Fransa, çok sayıda gözaltına alınan ve mağdur olanlara karşı endişe duyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Fransa'nın İran hükümetiyle görüşmelerinde, protestolar ve insan hakları konularının en önde yer alacağı kaydedildi.

İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protesto eylemleri, Tahran, Kermanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Peru'da otobüs uçuruma düştü: 48 ölü!
Peru'da otobüs uçuruma düştü: 48 ölü!
Beyaz saray'dan İran yönetimine ‘uyarı’
Beyaz saray'dan İran yönetimine ‘uyarı’
İdlib'e hava saldırıları yoğunlaştı: 7 ölü
İdlib'e hava saldırıları yoğunlaştı: 7 ölü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim