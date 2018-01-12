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Fransa'dan İsrail'e kınama

Fransa, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yahudi yerleşim birimlerinde bin 100 yeni konut inşa etme planına dair kararını kınadı

12 Ocak 2018 Cuma 11:22
Fransa'dan İsrail'e kınama
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Fransa, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde bin 100 yeni konut inşa etme kararını kınadığını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in yeni yerleşim birimleri inşa etme kararı ele alındı.

Açıklamada, "İsrail yönetimi tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan 20 ayrı Yahudi yerleşim biriminde bin 100 konutun yapılmasına ilişkin kararın kınandığı" belirtilerek, planın mahkemenin bu yılın mart ayına kadar boşaltılması kararını verdiği Filistinlilere ait özel mülkiyetleri de kapsadığı vurgulandı.

İsrail'in yerleşim birimi kurma faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kabul edilen 2334 sayılı kararda da belirtildiği gibi uluslararası hukuka aykırı olduğu hatırlatılan açıklamada, bu faaliyetlerin, bölgede gerginliği artırdığı, iki devletli çözüm umutlarını baltaladığı, adil ve kalıcı barış arayışlarını sekteye uğrattığı kaydedildi.

Fransa'nın önceliğinin iki devletli çözüm hedefini muhafaza etmeye çalışmak ve sonuca götürecek müzakerelerin yeniden başlatılmasına katkıda bulunmak olduğu aktarılan açıklamada, "Fransa, geçerli bir siyasi ufkun korunması amacıyla Cumhurbaşkanı'nın (Macron) 22 Aralık'ta işaret ettiği gibi yerleşim birimi inşa faaliyetlerinin sonlandırılmasını istemektedir." ifadesine yer verildi.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.

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