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Fransa eski Cumhurbaşkanı Chirac öldü

Chirac'ın 87 yaşında yaşamını yitirdiğini damadı açıkladı. 

26 Eylül 2019 Perşembe 13:51
Fransa eski Cumhurbaşkanı Chirac öldü

Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 1995 ile 2007 yılları arasında ülkeyi yönetmişti. Chirac'ın 87 yaşında yaşamını yitirdiğini damadı açıkladı. 

Jacques Chirac, Fransa'nın efsanevi Cumhurbaşkanı Franqua Mitterand'ın ardından en uzun süre cumhurbaşkanlığı yapan ikinci isim olarak tarih sayfasındaki yerini aldı.

Chirac ilk dönemi 7, ikinci dönemi 5 yıl olmak üzere toplam 12 yıl cumhurbaşkanlığı koltuğunda kaldı.

Fransa'nın en çok sevilen siyasetçilerinden biriydi. 2003'te dönemin ABD Başkanı George Bush'un Irak işgaline sert muhalefetiyle dikkat çekti.

Arap ve Müslüman dünyasından bu tavrıyla takdır aldı. Siyasette rüzgar hangi yöne eserse o yöne döndüğü için rüzgar gülü takma ismiyle tanındı. İlk başta Avrupa Birliği karşıtıydı. Sonrasında birliğin büyük destekçisi oldu.

Pasifik'te nükleer testler düzenlemesi emrini verdi ama sonrasında tam bir çevreci haline geldi.

Chirac aynı zamanda çapkın bir politikacı olarak hafızalarda yer edindi. Medya ve sanat dünyasından birçok kadınla kısa süren gizli ilişkileri olduğu konuşuldu.

Görev süresi 2007'de dolunca, yerini Nicolas Sarkozy'ye devretti. Cumhurbaşkanlığı koltuğundan ayrıldıktan sonra Paris Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili hakkında yolsuzluk soruşturmaları açıldı. Söz konusu suçlamaları hiçbir zaman kabul etmedi.

Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac politikayı bıraktıktan sonra kendini hayır işlerine adadı. Hatıralarını kalema aldı.

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