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Fransa İçişleri Bakanı biber gazı kullanımının yasaklanmasına karşı

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sarı yeleklilerin gösterilerinde çok sayıda kişinin yaralanmasına rağmen polisin biber gazı kullanmasının yasaklanmasına karşı olduğunu söyledi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 10:43
Fransa İçişleri Bakanı biber gazı kullanımının yasaklanmasına karşı

Castaner, BFMTV televizyonunda, eylemlerde çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan biber gazına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Polisin gösterilerde biber gazı kullanımının yasaklanmasına karşı olduğunu belirten Castaner, polisin kendini korumak için biber gazına ihtiyacı olduğunu savundu. 

Castaner, biber gazı yasaklandığında polisin silah veya güç kullanması gerekeceğini, bunu da istemediğini söyledi.

Ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve İnsan Hakları Ligi, geçen hafta mahkemeye başvurarak, polisin, sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı kullanmasının yasaklanmasını istemişti.

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Paris İdari Mahkemesi, polisin biber gazı kullanmasının yasaklanmasını talebini reddetmişti.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi, sarı yeleklilerin protesto gösterilerinde polisin göstericilere şiddet uyguladığı gerekçesiyle 81 soruşturma açmıştı.

Liberation gazetesi, 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı nedeniyle 69 göstericinin yaralandığını ve 14 göstericinin bir gözünü kaybettiğini ileri sürmüştü.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, izinsiz gösteri yapanların ve eylemlerde şiddet olaylarına başvuranların sert bir şekilde cezalandırılması için yeni bir yasa çıkaracaklarını söylemişti.

Fransa Ulusal Meclisi, eylemlerde şiddete başvuranlara karşı sert cezalar uygulanmasını öngören yasa tasarısını görüşüyor.

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Fransa İçişleri BakanıChristophe CastanerSarı YeleklilerBiber GazıHaber
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