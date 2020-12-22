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Fransa, İngiltere'den yolcuların gelişine izin verecek

Fransa, yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün tespit edildiği İngiltere'den yolcuların gelişine yarından itibaren izin verecek.

22 Aralık 2020 Salı 23:10
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Fransa, İngiltere'den yolcuların gelişine izin verecek

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'de bulunan Fransızların, Avrupa vatandaşlarının, İngilizlerin ve zorunlu olarak seyahat edecek kişilerin yarından itibaren Fransa'ya girişlerine izin verileceği belirtildi.

Kara, deniz veya hava yolu ulaşımıyla ülkeye giriş yapacak yolcuların, yetkililere en geç 72 saat önce yapılan ve COVID-19 testinin negatif olduğunu gösteren belgeyi ibraz etmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, sınırlarda bunun kontrol edileceği kaydedildi.

Açıklamada, bu uygulamanın 6 Ocak 2021'e kadar süreceği, tır geçişlerine ilişkin kararın ise birkaç saat sonra alınacağı aktarıldı.

Fransa, COVID-19'un daha hızlı yayılan türünün tespiti nedeniyle İngiltere'den seyahatleri 48 saat süreyle durdurma kararı almıştı. Bu karar nedeniyle İngiltere'deki Dover Limanı'na çıkan kara yolunda uzun tır kuyrukları oluşmuştu.

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