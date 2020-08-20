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Fransa Kralı 16’ncı Louis’nin kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon pounda satıldı

Ünlü Fransa kralı 16’ncı Louis’nin kardeşi Charles’a ait 4 kırık ve eski sandalye, açık artırmada 1 milyon İngiliz pounduna satıldı. Sandalyelerin Fransız İhtilali’nde ele geçirildiği belirtildi.

20 Ağustos 2020 Perşembe 17:00
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Fransa Kralı 16’ncı Louis’nin kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon pounda satıldı

Antika sandalyeler, 1778 yılında Fransa Kralı 16’ncı Louis’in küçük kardeşi 10’uncu Charles için yapılmıştı. 16’ncı Louis, 1775-1792 yılları arasında Fransa’ya krallık yaptı ve ünlü kraliçe Marie Antoinette'nin kocasıydı. Fransa'da ihtilal patlak verdikten 4 yıl sonra 16'ncı Louis, 21 Ocak 1793 tarihinde giyotinle idam edildi.

Servet değerindeki bu dört sandalye ise ihtilal sırasında sarayları istila eden halk tarafından ele geçirildi. Defne dalları oymaları bulunan sandalyeler, mobilya ustası Georges Jacobs ve heykeltıraş Jean-Baptiste Rode tarafından 1778'te yapıldı.

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