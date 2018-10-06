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Fransa sınır kontrollerini yeniden uzatıyor

Fransa'nın, 2015'teki Paris saldırıları sonrası Schengen'i askıya alarak uygulamaya koyduğu sınır kontrollerini 30 Nisan 2019'a kadar uzatacağı belirtildi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 11:04
Fransa sınır kontrollerini yeniden uzatıyor

Fransız basınında yer alan haberlerde, Fransa'nın sınır kontrolleri ile ilgili yeni kararını Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna ilettiği ifade edildi.

Haberlerde, Fransa'nın Komisyona, Schengen alanında serbest dolaşım uygulamasına son veren sınır kontrolü uygulamasını 30 Nisan 2019 tarihine kadar yeniden uzatacağı kaydedildi.

Ülkede terör tehdidinin devam ettiği belirtilen haberlerde, bu yıl terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği, 5 kişinin hayatını kaybetmesine ve 20 kişi yaralanmasına neden olan iki terör saldırısının düzenlendiği anımsatıldı. Haberlerde, aynı zamanda bu yıl 5 terör saldırısının önlendiği aktarıldı.

Bu uzatmayla  Fransa, AB üyesi ve Schengen alanında bulunan komşuları arasında normalde serbest geçişin sağlandığı sınırlarında kontroller ve denetimlerine devam edecek.

ŞİMDİYE KADAR ALTI KEZ UZATILDI

Fransa, 2015'teki Paris saldırıları sonrasında OHAL ilan etmiş ve sınırlarını serbest geçişe kapatmıştı. Sınır kontrolleri uygulaması ülkede altı kez uzatıldı. OHAL uygulaması ise terörle mücadele ve kamu düzenini sağlamaya yönelik yasal düzenlemelerin ardından geçen yıl kaldırıldı.

Fransa'nın dışında Almanya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Norveç de sınır kontrolleri yapıyor. Uygulama, terörle mücadelenin yanında düzensiz göçleri engelleme hedefini taşıyor.

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FransaSınır KontrolleriHaber
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