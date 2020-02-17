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Fransa sosyal kaostan kurtulamıyor

Fransa, sarı yeleklilerin gösterilerin ardından emeklilik reformuna karşı yapılan grev ve eylemlerin yol açtığı kamu, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde yaşanan ciddi aksamalar nedeniyle sosyal kaostan çıkamıyor.

17 Şubat 2020 Pazartesi 10:35
Fransa sosyal kaostan kurtulamıyor
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Macron'un Mayıs 2017'de cumhurbaşkanı koltuğuna oturduktan sonra Fransa'da son yılların en büyük sosyal krizleri patlak verdi. Yaklaşık 1,5 yıldır devam eden sarı yeleklilerin gösterileriyle meydana gelen toplumsal sorunlar henüz çözülememişken, Macron yönetiminin hayata geçirmek istediği emeklilik reformu ile ülke, içinden çıkılması zor derin bir krize girdi. 

Ülkedeki kötü ekonomik koşullara tepki gösteren Fransızlar, Macron'u yoğun şekilde "zenginlerin cumhurbaşkanı" olmakla eleştiriyor. Zira yapılan bir araştırmaya göre Macron'un son 2 yıldır hayata geçirdiği ekonomik politikalar zenginlerin yıllık gelirini yoksullara göre yaklaşık 10 kat artırıyor.

Macron yönetiminin ısrarla uygulamak istediği emeklilik reformunun zor ekonomik şartlarda yaşayanların emeklilik maaşını düşürecek olması da Fransızların büyük tepkisine neden oldu.

Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP ve Fransa Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) çalışanlarının 5 Aralık'ta başlattıkları grev Paris başta olmak üzere büyük kentlerde hayatı felç etti.

Grevler nedeniyle sağlık ve kamu hizmetlerinde de büyük aksamalar yaşandı. Son 34 yılın en büyük grevine katılanlar arasında doktorlar, hemşireler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları da bulunuyor.

Bu arada, özellikle sendikalar reformun geri çekilmesi için hükümete baskı yaptı ancak sonuç vermedi. Başbakan Edouard Philippe ile sendikalar arasında emeklilik reformu konusunda anlaşma sağlanamadı. 24 Ocak'ta Bakanlar Kuruluna sunulan reform bugün Ulusal Meclise geldi ve 2 hafta boyunca görüşüldükten sonra 3 Mart'ta oylanması bekleniyor.

Reforma karşı çıkanlar da bugün Paris'te Ulusal Meclis çevresinde gösteri düzenleyecek. Ayrıca başkentteki bazı metro hatlarında aksamalar yaşanacak.

Anahtar Kelimeler:
FransaEylemGrevSarı Yelekliler
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