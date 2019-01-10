Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Instagram'da çoklu hesap özelliğine müthiş yenilik
Instagram'da müthiş yenilik
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
Vücut sıcaklığı ile şarj olabilen saat
Vücut sıcaklığıyla şarj olan saat
Whatsapp'tan 3 yeni özellik birden!
Whatsapp'tan 3 yeni özellik birden!
Yeni iPhone tasarımı ortaya çıktı, Huawei'nin ikizi gibi!
Yeni iPhone tasarımı ortaya çıktı
banner40

“Fransa Suriye'den Siyasi Çözüm Bulununca Çekilecek"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ülkesinin askeri olarak Irak ve Suriye'de bulunduğunu ve Suriye'den siyasi çözüm bulununca çekileceğini açıkladı.

10 Ocak 2019 Perşembe 17:14
“Fransa Suriye'den Siyasi Çözüm Bulununca Çekilecek"

Le Drian, CNEWS televizyonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin bir bölümünde ve Irak'ta hala varlığını devam ettirdiğini belirten Le Drian, DEAŞ'a karşı mücadelenin bitmediğini ifade etti.

Le Drian, Fransa'nın temel hedefinin DEAŞ ile mücadele olduğunu vurguladı.

banner41
Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'ya değinen Le Drian, "Suriye'de SDG bizim en büyük müttefikimiz. Onlar sahada DEAŞ'a karşı mücadele ediyor. ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ciddi bir karar çünkü SDG'yi çok zor duruma düşürüyor. Dolayısıyla uluslararası seviyede müttefiklerimizle onların güvenliğini sağlamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Le Drian, gelecek günlerde Irak'ta temaslarda bulunacağını dile getirdi.

Rusya'nın Beşşar Esed rejimini desteklediği için siyasi sorumluluğu olduğunu belirten Le Drian, Suriye'de barışın tesis edilebilmesi için askeri değil siyasi çözüm bulunması gerektiğine dikkati çekti. 

Le Drian, "Irak’ta varız, Amerikalıları desteklemek için Suriye'de de mütevazı şekilde varız. Siyasi bir çözüm bulununca elbette (Suriye'den) çekiliriz." dedi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
FransaSuriyeSiyasi ÇözümçekilmeHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya'da 3 havalimanında uyarı grevi yapıldı
Almanya'da 3 havalimanında uyarı grevi yapıldı
AB'den Ar-Ge'ye 318 Milyar Avro
AB'den Ar-Ge'ye 318 Milyar Avro
Almanya'da hızlı tren makinisti 2,5 promil alkollü çıktı
Almanya'da hızlı tren makinisti 2,5 promil alkollü çıktı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim