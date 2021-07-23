Fransa tartışmalı Covid-19’la mücadele yasa tasarısını kabul etti

Fransa Ulusal Meclisinde 2 gün ve gecedir tartışılan yasa tasarısı, 86’ya karşı 117 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Tasarı bugün Senato tarafından hızlandırılmış prosedürle ele alınacak.



Hükümet, tasarının bu hafta sonunda yasalaşmasını istiyor.



Milletvekilleri arasında ciddi tartışmalara neden olan yasa tasarısı, hastane ve bakım evi çalışanlarına Covid-19 aşısını zorunlu hale getiriyor, Covid-19 sağlık kartı uygulamasının alanını genişletiyor.



Uygulama, belli etkinlik ve mekanlara girişte Covid-19 aşısı olduğunu belgelemeyi veya son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.



Tasarı ayrıca, şu ana kadar konser gibi geniş katılımlı etkinliklerde uygulanan Covid-19 sağlık kartı uygulamasını kafeler, restoranlar, toplu taşıma, 50 kişiden fazla kişinin bulunduğu tüm kapalı mekanlar ile eğlence parklarına zorunlu kılıyor.



Bu işletmelerinin işverenlerine, uygulamaya uymayan çalışanlarına 2 ay süreyle maaş vermeme, uymamakta ısrar ederse 2 sonunda işten çıkarma imkanı veren yasa tasarısı, 30 gün içerisinde 3 defa Covid-19 sağlık kartı kontrolü yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin avro para cezası getiriyor.