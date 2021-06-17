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Fransa, Türkiye'yi "kırmızı ülkeler" listesinden çıkardı

Fransa, Türkiye'yi Covid-19 salgınında seyahat kısıtlaması getirilen "kırmızı ülkeler" listesinden çıkardı. Bu kararla, Türkiye'den Fransa'ya gidecek yolcular için 10 gün zorunlu karantina uygulaması kalktı.

17 Haziran 2021 Perşembe 13:51
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Fransa, Türkiye'yi "kırmızı ülkeler" listesinden çıkardı

Fransa, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "kırmızı ülkeler" listesinden Türkiye'yi çıkardı.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağladıkları bilgiler sonucunda Türkiye'nin, Fransa'nın seyahat kısıtlamaları listesinde kırmızdan turuncuya geçtiğini bildirdi.

Onaner, "Tüm seyahat edeceklere sağlıklı ve güzel tatiller dilerim" değerlendirmesinde bulundu.

Böylece Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcular için 10 gün zorunlu karantina uygulaması kalktı.

Fransa, salgının durumu açısından ülkeleri yeşil, turuncu ve kırmızı olmak üzere 3 ayrı listede değerlendiriyor. Yeşil listede bulunan ülkelerde virüsün aktif şekilde yayılmadığı ve Covid-19'un varyantlarının endişe yaratmadığı, turuncu listedeki ülkelerde Covid-19'un aktif şekilde yayıldığı ancak kontrol altında tutulduğu, kırmızı listedeki ülkelerde ise virüsün aktif şekilde yayılmakla beraber varyantlarının endişe verici olduğu kabul ediliyor.

Yeşil listede bulunan ülkelerden gelenlere seyahat kısıtlaması uygulanmıyor. Bu listedeki ülkelerden Fransa'ya giriş yapmak isteyen yolculardan Covid-19 aşısı olmadığı takdirde sadece Covid-19 testi isteniyor.

AŞI OLANLARIN ZORUNLU SEBEP BELİRTMESİNE GEREK YOK

Turuncu listede yer alan ülkelerden Fransa'ya gelmek isteyen ve Covid-19 aşısı vurulan kişiler, ülkeye giriş için zorunlu sebep belirtmesine gerek bulunmuyor ancak negatif test sonucunu ibraz etmesi gerekiyor. Kişi aşılanmadıysa Fransa'ya girişte zorunlu seyahat sebeplerinden birisinin belirtilmesi, negatif test sonucunu ibraz etmesi ve kendini 7 gün izole etmesi gerecek.

Kırmızı listede bulunan ülkelerden yolcular ancak zorunlu hallerde Fransa'ya giriş yapabiliyor. Yolcuların ülkeye girişlerinde negatif Covid-19 testini ibraz etmesi ve aşı vurulmadıysa zorunlu olarak 10 gün karantinada kalması gerekiyor.

Fransa'da BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşıları uygulanıyor.

Son Güncelleme: 17.06.2021 16:08
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