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Fransa uzayda ilk askeri tatbikatını yaptı

Fransa ordusu ABD ve Almanya'nın da desteğiyle birlikte uzayda ilk askeri tatbikatını yaptığını duyurdu. Tatbikatı gerçekleştiren Fransa Uzay Komutanlığı 2019'da kurulmuştu.

10 Mart 2021 Çarşamba 15:49
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Fransa uzayda ilk askeri tatbikatını yaptı

Bazı ülkeler, uzayı da geleceğin savaş alanları haline getirmeye kararlı gibi gözüküyor. Fransa bu hafta ilk uzay tatbikatını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklama 2019'da kurulan Fransız Uzay Komutanlığı'ndan geldi.

Kontrol merkezinde yapılan simülasyonlar şeklindeki tatbikat, uzaydaki Fransız uydularının olası bir saldırı karşısındaki durumunu değerlendirmek amacını taşıyor.

Fransız askeri yetkililer AsterX2021 adını taşıyan tatbikatın Avrupa'da bir ilk olduğunu söylüyor.

Cuma gününe kadar sürecek tatbikata Trump'ın kurduğu Uzay Kuvvetleri ve Alman Uzay Ajansı da katılıyor.

"Rakiplerimiz uzayı militarize ediyor" diyen Fransa yönetimi 2019'da Uzay Komutasını kurmuştu.

Fransız ordusunun yörüngedeki düşman uydularını yok etmek için lazer silahları üzerinde çalıştığı da iddialar arasında.

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