Fransa ve İngiltere'de kısıtlamalar gevşetiliyor

Fransa ve İngiltere’de bugünden itibaren Koronavirüsle mücadele için getirilen sokağa çıkma yasakları gevşetiliyor.

Fransa’da restoranlar ve kafeler açılıyor, diğer Avrupa ülkelerine de seyahate izin veriliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın Covid-19’a karşı ‘ilk zaferini’ kazandığını ama virüsün geri dönebileceğini söyledi.

Fransa’nın bazı bölgelerinde oteller ve kafeler bu ay açılmaya başlamıştı, Macron Paris’in de dahil edildiğini duyurdu.

İngiltere’de de bugünden itibaren zaruri görülmeyen mağazalar açık olacak.

Daha önce yalnızca gıda ve ilaç alışverişi yapılan işletmelerin açık kalmasına izin veriliyordu.

İngiltere’de toplu taşımda da maske kullanma zorunluluğu getirildi.