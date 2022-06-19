Fransa’da 30 yıl sonra bir ilk…

Fransa'da düzenlenen genel seçimlerin ikinci turunda yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işleminin sona ermesinin ardından yayınlanan 4 sandık çıkış anketine göre hükümet 30 yıldan bu yana ilk kez Ulusal Meclis'teki salt çoğunluğu elde edemedi.

Ifop, OpinionWay, Elabe ve Ipsos tarafından yapılan sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderliğindeki Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM), Horizons (Ufuklar) ve Demokrasi Hareketi (MoDem) partilerinden oluşan Ensemble (Birlikte) ittifakının mecliste salt çoğunluk için gereken 289 sandalyeyi kazanamadığı ve 200 ile 260 arasında sandalye kazanması bekleniyor.

LE PEN’İN PARTİSİ 80-100 SANDALYE KAZANABİLİR

Solcu Jean Luc Melenchon’un liderliğindeki LFI, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Komünist Parti'den (PCF) oluşan “Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği” (Nupes) ittifakının 149-200 arası, aşırı sağcı Marine Le Pen’in partisi Ulusal Cephe'nin 80-100 arası sandalye kazanması bekleniyor.

Söz konusu seçimin tahminlere göre sonuçlanması Fransa'da siyasi felce neden olması hatta seçimlerin tekrarlanmasına neden olacak bir siyasi belirsizlik dönemi başlatabilir. Macron seçimlerdeki ikinci tur öncesi yaptığı açıklamada, “Hiçbir şey dünyadaki düzensizliğe Fransız düzensizliğini eklemekten daha kötü olamaz” demişti.

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAMIŞTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğindeki Ensemble (Birlikte) ittifakının 12 Haziran’da gerçekleştirilen ilk turda oyların yüzde 25,75’ini, Fransız solunun kurduğu “Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği” (Nupes) ittifakının ise oyların yüzde 25,66’sını alması sebebiyle salt çoğunluk sağlanamamış ve seçim ikinci tura kalmıştı.

BAŞARISIZ OLAN BAKANLAR İSTİFA EDECEK

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ve kabinedeki 14 bakanın aday olduğu genel seçim yarışında, milletvekili seçilemeyen başbakan ve bakanlar kabineden istifa edecek.