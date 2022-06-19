Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zanlı, 2 bin TL aldığını kabul etti
Zanlı, 2 bin TL aldığını...
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Bu ilki değil... 500 Bin Euro ile ülkeye girmek istedi!
Bu ilki değil... 500 Bin...
Piyasaya sahte dolar sürdüler
Piyasaya sahte dolar sürdüler

Fransa’da 30 yıl sonra bir ilk…

Fransa'da düzenlenen genel seçimlerin ikinci turunda hükümet 30 yıldan bu yana ilk kez meclisteki salt çoğunluğu elde edemedi. Sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un liderliğindeki Ensemble (Birlikte) ittifakının 200 ile 260 arasında, Jean Luc Melenchon'un liderliğindeki Nupes ittifakının 149-200 ve Marine Le Pen'in partisinin 90 sandalye kazanması bekleniyor.

19 Haziran 2022 Pazar 22:38
0 Okunma
Fransa’da 30 yıl sonra bir ilk…
banner48

Fransa'da düzenlenen genel seçimlerin ikinci turunda yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işleminin sona ermesinin ardından yayınlanan 4 sandık çıkış anketine göre hükümet 30 yıldan bu yana ilk kez Ulusal Meclis'teki salt çoğunluğu elde edemedi.

Ifop, OpinionWay, Elabe ve Ipsos tarafından yapılan sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderliğindeki Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM), Horizons (Ufuklar) ve Demokrasi Hareketi (MoDem) partilerinden oluşan Ensemble (Birlikte) ittifakının mecliste salt çoğunluk için gereken 289 sandalyeyi kazanamadığı ve 200 ile 260 arasında sandalye kazanması bekleniyor.

LE PEN’İN PARTİSİ 80-100 SANDALYE KAZANABİLİR

Solcu Jean Luc Melenchon’un liderliğindeki LFI, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Komünist Parti'den (PCF) oluşan “Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği” (Nupes) ittifakının 149-200 arası, aşırı sağcı Marine Le Pen’in partisi Ulusal Cephe'nin 80-100 arası sandalye kazanması bekleniyor.

Söz konusu seçimin tahminlere göre sonuçlanması Fransa'da siyasi felce neden olması hatta seçimlerin tekrarlanmasına neden olacak bir siyasi belirsizlik dönemi başlatabilir. Macron seçimlerdeki ikinci tur öncesi yaptığı açıklamada, “Hiçbir şey dünyadaki düzensizliğe Fransız düzensizliğini eklemekten daha kötü olamaz” demişti.

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAMIŞTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğindeki Ensemble (Birlikte) ittifakının 12 Haziran’da gerçekleştirilen ilk turda oyların yüzde 25,75’ini, Fransız solunun kurduğu “Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği” (Nupes) ittifakının ise oyların yüzde 25,66’sını alması sebebiyle salt çoğunluk sağlanamamış ve seçim ikinci tura kalmıştı.

BAŞARISIZ OLAN BAKANLAR İSTİFA EDECEK

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ve kabinedeki 14 bakanın aday olduğu genel seçim yarışında, milletvekili seçilemeyen başbakan ve bakanlar kabineden istifa edecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korkutan açıklama!
Korkutan açıklama!
Dev banka personelinin whatsapp yazışmalarını izleyecek
Dev banka personelinin whatsapp yazışmalarını izleyecek
Finlandiya Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Türkiye' açıklaması
Finlandiya Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Türkiye' açıklaması










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim