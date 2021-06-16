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Fransa’da açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor

Fransa'da koronavirüse karşı uygulanan açık alanlarda maske zorunluluğu yarın, gece uygulanan sokağa çıkma yasağı ise 20 Haziran'dan itibaren kaldırılacak.

16 Haziran 2021 Çarşamba 23:46
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Fransa’da açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor

Fransa'da Koronavirüs vaka sayının düşmesiyle birlikte tedbirlerde gevşetiliyor. Fransa Başbakanı Jean Castex düzenlediği basın toplantısında, yarından itibaren açık alanlarda maske takam zorunluluğunun kaldırılacağını ancak statlar ve pazarlar gibi kalabalığın oluştuğu durumlarda maske zorunluluğun devam edeceğini açıkladı.

20 Haziran’dan itibaren de saat 23.00 ile 06.00 arası uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağını kaydeden Castex, “Ülkede salgının durumu umduğumuzdan daha hızlı şekilde iyileşiyor” dedi.

SON 24 SAATTE 3 BİN 58 YENİ VAKA

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise son 24 saatte 3 bin 58 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 747 bin 647'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 45 kişinin Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 607'e yükseldiği aktarıldı.

Pfızer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 46 milyon 192 bin 65 kişi Koronavirüse karşı aşılanırken, bunlardan 31 milyon 83 bin 259'una tek doz, 15 milyon 108 bin 806'sına ise iki doz aşı yapıldı.

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Fransa
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