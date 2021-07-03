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Fransa'da aşı zorunluluğu gündemde

Delta varyantının Fransa'da yayılmaya başlamasıyla, ülkedeki sağlık kurulu gelecek 2-3 ay içinde 4'üncü dalganın yaşanabileceği uyarısında bulundu. Fransız Senatosu, 24-59 yaş arasına COVID-19 aşısını zorunlu tutmayı gündemine aldı.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 14:13
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Fransa'da aşı zorunluluğu gündemde

Fransa Ulusal Tıp Araştırmaları ve Sağlık Enstitüsü, geçen hafta bir rapor yayımladı.

Raporda, aşılamada henüz yeterli düzeye ulaşılamadığına dikkat çekilirken, Delta varyantı kaynaklı, 4'üncü dalgaya karşı da uyarı yapıldı.

Raporu temel alan Fransa Sağlık Yüksek Kurulu da, gelecek 2-3 ay içinde 4'üncü dalganın yaşanabileceğini açıkladı.

24-59 yaş arasındakiler için aşı zorunluluğu

Salgınla mücadele tedbirlerini değerlendirmekle görevli Senatör Enformasyon Birimi konuyu gündemine aldı.

Delta varyantının eğitim-öğretim yılının başında yeni bir dalgaya dönüşmesini engellemek için ilk aşamada 24 ile 59 yaş arasındakiler aşı zorunluluğu getirilmesi ele alındı.

"Karar en geç 2 haftada alınmalı"

Senatör Enformasyon Birimi Başkanı Bernard Jomier konuya ilişkin kararın temmuz ortasına kadar alınması gerektiğini vurguladı.

Delta varyantının çok hızlı yayıldığını, aksi takdirde geç olacağını dile getirdi.

Sağlık Yüksek Kurulu da kararın en geç iki haftaya kadar alınması gerektiğine dikkat çekti.

Halk zorunlu aşılamadan yana

5 milyon 780 bin 648 vakanın bulunduğu Fransa'da, virüsten 111 binden fazla kişi hayatını kaybederken, Ülkede bugüne dek 70 milyon doz aşı yapıldı.

Anketlere göre, Fransız halkının yüzde 58'i zorunlu aşılamadan yana.

Son Güncelleme: 03.07.2021 15:06
Anahtar Kelimeler:
FransaDelta Varyantı
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