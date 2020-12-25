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Fransa’da bir cami saldırısı daha

Burgonya bölgesinin Dijon kentindeki Nur Camisi'ne kimliği belirlenmeyen kişi taşlı saldırı gerçekleştirdi.

25 Aralık 2020 Cuma 16:02
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Fransa’da bir cami saldırısı daha

23 Aralık gecesi gerçekleşen saldırıyı caminin görevlisi Muhammed El-Amrani, sabah namazına gittiğinde farketti. El-Amrani’nin ihbarı üzerine camiye gelen polisler güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Saldırgan scooter'la geldi

Görüntülerde, yüzünü gizleyen saldırganın scooter’ı ile önce caminin etrafında birkaç tur attığı sonra caminin arka girişindeki camları taş fırlatarak kırdığı görüldü.

Burgonya Valiliğinden yapılan açıklamada, saldırı kınandı. Olayın faillerinin bulunması için savcılık ve güvenlik güçleri harekete geçti.

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