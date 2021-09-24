Fransa’da düğün konvoyu oluşturan Türklere 10 bin avro ceza

Euronews Türkçe’nin haberine göre geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde kent merkezinden konvoy halinde 30’a yakın araç geçti. Konvoyun geçişi güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.

4 bin 500 nüfuslu Laigneville’in Belediye Başkanı Christophe Dietrich, düğün konvoyunda birçok aracın trafik kurallarını ihlal ettiğini belirterek şöyle konuştu: “Mümkün olan her türlü suçu işlediler. Kasabada yasak olan sollama, emniyet kemeri takmamak, kırmızı ışıklardan geçmek ve ters yönde gitmek gibi. Artık bu tür suç görmezden gelinmeyecek.”

Belediye başkanı Facebook hesabındaki açıklamasında ‘taşkınlık çıkmaması için olay anında müdahalede bulunmak istemediğini, görüntüleri izleyen belediye polislerinin, toplam 9 bin 585 euroluk 71 ceza yazdığını’ ifade etti.

Öte yandan konvoy fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak toplumun bir kesimini dışlamak suçlanan Başkan Dietrich, şunları kaydetti: “Görüntülerdeki insanların yüzlerini, arabaların plakalarını ve salladıkları bayrakları bulanıklaştırdım, bu yüzden nüfusun belli bir kesimini damgaladığımı iddia edenler, doğruları söylemiyor. Yerel bir Breton bayrağı veya Endonezyalı bayrak da olsaydı aynı şeyi yapardım. Peki bir çocuk ölseydi ne olurdu?”

Dietrich bu fotoğrafı paylaşarak insanlara trafikte güvenlik kameralarının olduğunu ve kayıt altında olduklarını göstermek istediğini söyledi.