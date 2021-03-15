Fransa’da eczanelerde aşılama dönemi başladı

Fransa’da eczanelere Covid-19'a karşı aşılama yetkisi verildi. Ülke genelinde sadece virüsün yoğun olduğu ve gözetim altındaki 23 bölgede bulunan 67 bin eczaneye aşı dozu teslim edildi. Eczanelerdeki aşılama kampanyasının, ağır hastalığı olan 50 ila 74 yaş arası kişileri, sağlık çalışanlarını ve 75 yaşın üzerindeki kişileri hedeflediği belirtildi. Aşılanmak isteyen kişilerin, önceden randevu alması ve bekleme listesine kaydolması gerekiyor.



AstraZeneca aşısı kullanılıyor

Eczanelerde şu anda AstraZeneca aşısının uygulandığı ve daha sonra yapılan teslimatlara bağlı olarak Pfızer-BioNTech ve Moderna aşılarının da kullanılabileceği açıklandı. Avrupa’daki 12 ülke yan etkiler nedeniyle AstraZeneca aşısının kullanımını geçici süre ile askıya almıştı.

Fransa Başbakanı Jean Castex ise yaptığı açıklamada, "Bu aşıya güvenmemiz ve aşı yaptırmamız gerektiğini en ciddi şekilde söylüyorum. Aksi takdirde aşılamada gecikmeler olacak, Fransızlar daha az korunacak ve sağlık krizi uzun sürecek" demişti.



5 milyondan fazla aşı yapıldı

Fransa’da 5 milyondan fazla kişi Covid-19’a karşı aşılandı. Pfızer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı Fransa’da, 5 milyon 72 bin 244 kişiye tek doz, 2 milyon 220 bin 608 kişiye ise iki doz aşı uygulandı. Hükümet, hedefinin yaza kadar 30 milyon kişiyi aşılamak olduğunu açıkladı.